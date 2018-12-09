Москва, 10 декабря, 2018, 00:49 — ИА Регнум. Попытка использовать «хрущевский прецедент» 1956 года в качестве опорного пункта для обсуждения мирного договора с Японией справедливо вызывает неприятие как у большинства граждан России, так и в среде серьезных экспертов. О том, почему специалисты-востоковеды и непосредственные участники переговоров 50-х годов оценили хрущевскую инициативу как верх некомпетентности, а хрущевские оправдания — как несоответствующие действительности, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Сергей Леонидович Тихвинский

Воспоминания академика РАН Сергея Леонидовича Тихвинского (1918−2018) содержат уникальные свидетельства автора, бывшего в качестве полномочного члена советской делегации непосредственным участником переговоров 50-х годов о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений СССР с Японией.

«Решение Н.С. Хрущева отказаться в пользу Японии от суверенитета над частью Курильских островов было необдуманным, волюнтаристским актом, — отмечал академик Тихвинский, — находившимся в прямом противоречии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 г. «О национализации земли, банков, промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожного и водного транспорта и средств связи южной части острова Сахалин и Курильских островов», в котором было зафиксировано, что с 20 сентября 1945 г. вся земля южной части острова Сахалин и Курильских островов «является государственной собственностью, то есть всенародным достоянием».

По словам Тихвинского, территориальная уступка Японии разрушала международно-правовую основу ялтинских и потсдамских договоренностей и противоречила Сан-Францисскому мирному договору, в котором был зафиксирован отказ Японии от Южного Сахалина и Курильских островов. Принятое Хрущевым недальновидное самоличное решение, оказавшееся миной замедленного действия, «продолжает угрожать добрососедству народов России и Японии».

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