Санкт-Петербург, 8 декабря, 2018, 13:05 — ИА Регнум. XXV Международный фестиваль негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад» открывается сегодня, 8 декабря, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля.

Геза Фараго. Театральная сцена

Официальное открытие состоится вечером 8 декабря на сцене Дома актера имени Константина Станиславского. Фестиваль откроется спектаклем «Фантазии Фарятьева» воронежского «Нового театра».

Всего на конкурс было представлено 60 заявок, из которых экспертным советом был отобран 21 спектакль. В программе есть как спектакли-вариации на тему античных трагедий, так и постановки, рассчитаные на детскую аудиторию.

Спектакли пройдут на нескольких площадках Санкт-Петербурга, в том числе в Доме актёра, на малых сценах Театра-фестиваля «Балтийский дом» и Театра им. В. Комиссаржевской. Кроме спектаклей, будут организованы обсуждения увиденного и мастер-классы.

Среди спектаклей-конкурсантов есть лауреаты на высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» и на премию «Золотая маска».

Жюри фестиваля возглавит актёр БДТ имени Георгия Товстоногова, заслуженный артист России Михаил Морозов.

Вход на все спектакли свободный.

Напомним, что Международный фестиваль «Рождественский парад» — один из старейших театральных фестивалей Санкт-Петербурга. Он был создан для поддержки негосударственных театров, театров-студий и театральных объединений.