Барселона, Испания, 8 декабря, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес полностью восстановился после травмы колена, сообщает 8 декабря официальный сайт клуба из Каталонии.

Global Panorama Луис Суарес на пресс-конференции

Также нападающий присутствует в заявке клуба на предстоящий матч с командой «Эспаньол». В текущем сезоне футболист сыграл за «Барселону» 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 мячей и сделал шесть результативных передач. Матч с «Эспаньол» начнется 8 декабря в 22:45 мск.

Отметим, Луис Суарес выбыл на две недели по причине травмы колена, полученной в матче его команды с клубом мадридским «Атлетико» 24 ноября, который закончился с ничейным счетом 1:1.