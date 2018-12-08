Тегеран, 8 декабря, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сформировать общий для всех стран список террористических организаций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«Нам необходимо иметь общее понимание того, что такое терроризм, должен быть единый список террористических организаций», — сказал Володин в ходе выступления в Тегеране на конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Общий перечень исключит двойное толкование такой деструктивной деятельности, уверен спикер Госдумы.

Вместе с тем с подобными призывами российские политики обращались неоднократно.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках международной парламентской конференции «Астана — центр глобальной интеграции, безопасности и мира» вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») призвал ООН взять пример с ОДКБ, где создается единый список террористических организаций.

Принятое ПА ОДКБ решение позволяет вывести на новый уровень взаимодействие спецслужб и не допустить ситуаций, когда организация, признанная террористической в одной из стран ОДКБ, могла бы продолжать свою деятельность легально.