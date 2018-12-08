Мехико, 8 декабря, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Мексиканская легкоатлетка Мария Гуадалупе Гонсалес, являющаяся серебряной медалисткой летних Олимпийских игр 2016 года по спортивной ходьбе, сдала положительны тест на употребление анаболических стероидов, сообщает 8 декабря Аs.com.

Amy Разоблачение

Известно, что в крови серебряной медалистки ОИ-2016 найден стероид тремболон, который является запрещенным препаратом, несмотря на то, что до этого его использовали ветеринары. Стероид помогает улучшить аппетит и увеличить мышечную массу.

Мексиканская спортсменка проинформирована, что она временно отстранена от участия в соревнованиях. В случае признания её виновной в употреблении допинга ей грозит дисквалификация сроком на четыре года.

Отметим, Гонсалес также является серебряной медалисткой чемпионата мира в Лондоне 2017 года и победительницей Панамериканских игр в Торонто.