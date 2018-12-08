Канберра, 8 декабря, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий компании предоставлять доступ к зашифрованным данным в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями правоохранительным службам, приняли в нижней палате парламента Австралии. Об этом сообщает Reuters.

Цитата из т/с «Секретные материалы». Реж. Роб Боумен. 1993-1994. США Длинная рука спецслужб

Правящей коалиции и оппозиционной лейбористской партии в Австралии удалось договориться о новом законе, регулирующем предоставление зашифрованных данных администрациями IT-компаний.

В случае непредставления данных, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью, на компании будут налагаться штрафы размером до $7,3 млн.

Законопроект получил одобрение нижней палаты парламента, ожидается, что он будет принят Сенатом до конца года.

В парламенте отметили, что этот закон необходим для противодействия терроризму и организованной преступности.

Представители правозащитной организации The Digital IndustryThe Digital Industry Group Inc, отстаивающей интересы Facebook, Google, Microsoft, Oath и Twitter, заявили Reuters, что новый закон нарушает законодательство о неприкосновенности частной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что операторы связи должны сотрудничать со спецслужбами для пресечения террористической деятельности.