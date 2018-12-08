Донецк, 8 декабря, 2018, 11:49 — ИА Регнум. 20 раз за прошедшие сутки был нарушен режим прекращения огня украинскими войсками. Об этом 8 декабря сообщил журналистам руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

rdesign812 «Нарушитель» (стилизация под обложку одноимённого альбома Depeche Mode)

По словам Якубова, за истекшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 20 раз. При обстрелах боевики ВСУ применили 121 единицу боеприпасов.

Под огонь ВСУ в этот раз попали: район «Вольво-центра», село Спартак, поселки Жабичево, шахты Трудовская в окрестностях Донецка, город Ясиноватая, село Крутая Балка, а также села Ленинское, Саханка, Коминтерново на юге ДНР.

При обстрелах военнослужащие ВСУ использовали вооружение БМП и БТР, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, что ранее сообщалось об обстреле войсками ВСУ 13 населённых пунктов Донбасса, по которым было выпущено боевиками 196 боеприпасов за сутки.