Тбилиси, 8 декабря, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Отчет миссии наблюдателей ОБСЕ по итогам выборов президента Грузии содержит достаточно нелицеприятные для нынешней власти оценки и акцентирует внимание на целом ряде нарушений, зафиксированных как в ходе предвыборной кампании, так и непосредственно в день выборов.

Цитата из м/ф «Приключения поросёнка Фунтика». Реж. Анатолий Солин. 1986. СССР «Ловкость рук и никакого мошенства!»

Хотя второй тур выборов и проходил в конкурентной обстановке, «одна сторона пользовалась лишенным всяких оснований преимуществом, а проведенная обеими сторонами предвыборная кампания носила отрицательный характер и ставила под угрозу весь избирательный процесс в Грузии», — говорится в опубликованном на сайте ОБСЕ отчете.

Одной из причин и предпосылок допущенных в ходе предвыборной кампании и выборов нарушений наблюдатели назвали «отсутствие в Грузии законодательства, регулирующего аспекты второго тура выборов президента».

«Предвыборная кампания пострадала из-за жесткой риторики. Возросшие масштабы использования административных ресурсов еще больше стерли границы между партией и государством. Частные СМИ по-прежнему сохраняли поляризованные и предвзятые позиции, в то время как Общественное телевидение не выполнило обязательство по независимости и непредвзятости редакционной политики», — констатирует миссия ОБСЕ.

По мнению наблюдателей, активность избирателей во втором туре была достаточно высокой, сам процесс также был оценен положительно, но в день выборов наблюдатели зафиксировали немало фактов запугивания избирателей и наблюдения за их голосованием.

«Открытие избирательных участков, процессы голосования и подсчета голосов на всех избирательных участках, где присутстовали наблюдатели, оценены положительно, но вызывает беспокойство обстановка, зафиксированная за пределами избирательных участков, которая могла оказать воздействие на возможность избирателей свободно, без опасения расправы сделать свой выбор. Зачастую за пределами избирательных участков собирались вооруженные списками избирателей сторонники кандидатов, которые отмечали, кто пришел на голосование. По оценке международных наблюдателей, процедуры в общем соблюдались хорошо, но имеются явные указания на то, что местные наблюдатели и СМИ действовали от имени политических партий», — отмечено в отчете.

Критические оценки наблюдателей заслужили проведенные в предвыборный период антиоппозиционная и антиправительственная демонстрации, зафиксированные в этот же период отдельные насильственные инциденты, что еще больше обострило напряженность в отношениях между оппонентами.

Негативную оценку получила в отчете и инициатива правительства и списании долгов населению.

«В ходе предвыборной кампании были зафиксированы случаи применения административных ресурсов и сделаны заявления о начале нескольких социальных или финансовых программ. В частности, о списании долгов 600 тысячам граждан связанной с председателем правящей партии финансовой организацией. Эти случаи, а также участие высокопоставленных должностных лиц в предвыборной кампании еще больше стерло грань между государством и партией», — подчеркивают наблюдатели ОБСЕ.

Несмотря на все эти серьезные замечания, сам процесс подсчета голосов был оценен миссией ОБСЕ как эффективный, прозрачный и хорошо администрированный.

С этими оценками международных наблюдателей согласились и в посольстве США, которое, несмотря на зафиксированные нарушения, поздравило Саломе Зурабишвили с победой на выборах президента и выразило готовность помочь правительству Грузии в устранении всех недочетов, зафиксированных в ходе выборов.

«Мы разделяем беспокойство международных и местных наблюдателей относительно ненадлежащего использования государственных ресурсов в пользу одной стороны. Призываем правительство Грузии устранить выявленные миссией ОБСЕ и другими наблюдателями недочеты и готовы помочь им в этих усилиях», — говорится в специальном заявлении Госдепа США по итогам второго тура выборов президента Грузии.

Напомним, что второй тур выборов президента Грузии проходил 28 ноября, и победу в нем одержала поддержанная правящей партией Саломе Зурабишвили. Инаугурация новоизбранного президента Грузии должна состояться 16 декабря в Телави.