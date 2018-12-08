Ванкувер, Канада, 8 декабря, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Американский фигурист Натан Чен стал победителем в мужском одиночном катании в финале Гран-При, проходящем в Ванкувере, сообщает 8 декабря «Спорт-Экспресс».

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Результат победителя составил 282,42 балла. На втором месте представитель Японии Сёма Уно с результатом 275,10 баллов. На третьем — Чжа Чжун Хван из Южной Кореи. Его результат составил 263,49 баллов.

Российский фигурист Сергей Воронов находится на шестом, последнем месте с результатом 226,44 балла.

Отметим, в финале Гран-При в Ванкувере не смог принять участие из-за травмы ноги японский фигурист Юдзуру Ханю, который стал победителем двух этапов в нынешнем сезоне Гран-При.