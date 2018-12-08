Ола, Магаданская область, 8 декабря, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Циклон, пришедший в Магаданскую область из Японского моря, сохранит своё влияние на территории двух городских округов Магаданской области. Об этом сообщает 8 декабря ТАСС.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Метель

Сильная метель и ветер с порывами до 18 м/секунду продолжают бушевать на территории Ольского и Северо-Эвенского городских округов до понедельника, 10 декабря.

На территории этих двух городских округов сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кроме Ольского и Северо-Эвенского городских округов на территории Магаданской области установилась хорошая солнечная погода, без осадков при морозе до минус 11 градусов.

Напомним, что на территорию Магаданской области в четверг, 6 декабря, пришёл циклон, принёсший снежную метель и ветер, порывами до 25 м/секунду.На территории региона были отменены занятия в начальных классах школ, а спасательные службы были переведены в режим повышенной готовности.