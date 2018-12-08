Лондон, 8 декабря, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Защитник британского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» из Италии Маттео Дармиан может во время зимнего трансферного окна перейти из «МЮ» в команду из Лондона «Фулхэм», сообщает 8 декабря Tuttomercatoweb.

Clément Bucco-Lechat Маттео Дармиан

Как сообщает издание, «Фулхэм» намеревается арендовать 29-летнего защитника с правом последующего выкупа в конце сезона. Также к Дармиану проявляют интерес такие клубы как «Ювентус» и «Интер».

При этом ранее стало известно, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью не хочет отпускать Дармиана, несмотря на отсутствие у игрока достаточного количества игрового времени.

Отметим, Маттео Дармиан перешел в «МЮ» из «Торино» в 2015 году. Его текущий контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на год.