Вашингтон, 8 декабря, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Народу нужно знать, как именно бизнес Дональда Трампа связан с Саудовской Аравией, уверен сенатор-демократ от штата Техас Том Удалл. В своем твиттере 8 декабря сенатор пишет:

Цитата из х/ф «Белое Солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР «Гюльчатай, открой личико!»

«Отказ администрации Трампа возложить на саудовское правительство ответственность за убийство Джамаля Хашогги — это позор. Почему президент США защищает крон-принца? Мы просили президента и его родственников раскрыть свои деловые связи с Саудовской Аравией. Мы не услышали ничего. Американцы заслуживают ответа».

Удалл заявляет, что 11 демократических сенаторов вновь повторяют свой призыв к Трампу полностью раскрыть деловые связи с саудитами «в свете беспокоящего сообщения Washington Post о том, что саудиты заплатили за 500 номеров» в отеле Трампа после его избрания. Авторами соответствующего послания стали Том Удалл, Патрик Лихи, Ричард Дурбин, Элизабет Уоррен, Кори Букер, Мартин Хайнрих, Эдвард Марки, Тэмми Дакворт, Шелдон Уайтхаус, Ричард Блюменталь, Джеффри Меркли.

Как сообщало ИА REGNUM, к двухпартийному консенсусу против саудовского кронпринца призывает сенатор Крис Кунс, один из подписавшихся под резолюцией, где Мухаммед бен Сальман назван замешанным в убийство Джамаля Хашогги «с высоким уровнем уверенности».