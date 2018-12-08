Домодедово, Московская область, 8 декабря, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Пять человек госпитализированы после столкновения трактора с лековым автомобилем у аэропорта «Домодедово». Об этом сообщили 8 декабря в пресс-центре ГУ МВД по Московской области.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Домодедово

Трактор столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia утром на подъезде к аэропорту. Пятеро пострадавших находились в салоне легкового автомобиля.

Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП в Рязанской области, в результате которого погибли четыре человека, ещё трое пострадали. По предварительной информации, причиной столкновения стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.