Лондон, 8 декабря, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Количество микропластика, попадающего в организм морских гребешков при средних концентрациях по мировому океану, оценили учёные из Великобритании и Канады. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science and Technology.

harum.koh Морской гребешок

Биологи из Университета в Римуске (Канада), Университета Хериота-Уатта (Шотландия), Исследовательского института в Траненте (Шотландия) и Университета в Плимуте (Англия) провели исследование о влиянии частиц микропластика на морские организмы.

Авторы отметили, что в большинстве прошлых исследований влияние частиц микропластика на морские организмы оценивалось в условиях высокой концентрации.

В новом исследовании учёные воссоздали среднюю концентрацию частиц микропластика в воде по мировому океану (до 15 микрограмм на литр). Для изучения поглощения микропластика организмами был выбран один из видов морских гребешков Pecten maximus.

Эксперимент показал, что поглощение частиц микропластика происходит довольно быстро: частицы микропластика обнаруживались уже через 6 часов после помещения гребешков в загрязнённую воду.

Крупные частицы микропластика (около 250 нанометров) обнаруживались только в пищеварительной системе гребешков, а мелкие (24 нанометра) — во всём организме. Это показало, что микропластик попадает в организм гребешков не только через пищеварительную систему, но и через эпителиальные мембраны.

Авторы исследования отметили необходимость изучения хронического воздействия частиц микропластика разных размеров на морские организмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре учёные из Великобритании опубликовали исследование, показавшее, что в организмах черепах, выловленных в Тихом и Атлантическом океанах, содержатся синтетические частицы.

В организмах черепах были обнаружены частицы микропластика, волокна одежды, частицы автомобильных шин, рыболовных сетей, канатов и прочих антропогенных частиц.