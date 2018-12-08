Ванкувер, Канада, 8 декабря, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали третьими после показа короткой программы в соревнованиях по танцам на льду в финале Гран-при фигуристов, проходящем в Канаде, сообщает 8 декабря Championat.com.

Palickap Виктория Синицына и Никита Кацалапов

Результат российской пары составил 77,33 балла.

На первом месте американская пара Мэддисон Хуббел и Закари Донахью с результатом 80,53 балла. На втором представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббари, набравшие 78,30 баллов.

Ещё две российские пары Александра Степанова и Иван Букин, и Тиффани Загорски и Джонтан Гурейро, заняли 4-е и 5-е места соответственно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко стали победителями финала Гран-При фигуристов в Ванкувере в соревнованиях танцевальных пар среди юниоров.