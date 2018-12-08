Ванкувер, Канада, 8 декабря, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко стали победителями финала Гран-При фигуристов в соревнованиях танцевальных пар среди юниоров, проходящем в Ванкувере, сообщает 8 декабря.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы — копия

Российская танцевальная пара фигуристов получила за свою произвольную программу 102,93 балла и в сумме набрала 170,66 баллов, что стало первым результатом в общем зачете.

На втором месте расположился ещё один российский дуэт фигуристов Арина Ушакова и Максим Некрасов, которому не хватило буквально одной сотой до результата победителя — 170,65 баллов.

На третьем месте также российская танцевальная пара Елизавета Худайбердыева и Никита Назаров с результатом 164,54 балла.