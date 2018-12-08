Санкт-Петербург, 8 декабря, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Пожар в центре Санкт-Петербурга был ликвидирован через более, чем 3 часа после возникновения. Об этом сообщает 8 декабря пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Mchs.gov.ru Пожарные

Первая информация о пожаре поступила в 01:45 мск. Возгорание произошло в центре Санкт-Петербурга на улице Чайковского. Выехав на место происшествия, пожарные запросили доплнительную помощь.

Пожар произошёл на третьем этаже жилого многоквартирного дома. Возгорание возникло в квартире, в одной из комнат, площадью 20 кв. метров. Площадь возгорания составила 15 кв. метров.

Пожар был локализован в 02:31, а в 04:18 очаг возгорания был ликвидирован полностью.

К ликвидауии пожара привлекались девять единиц техники и 36 человек личного состава. Погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате пожара в частном доме в Кромском районе Орловской области.