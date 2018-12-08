Нью-Дели, 8 декабря, 2018, 09:39 — ИА Регнум. В индийском штате Джамму и Кашмир автобус съехал в овраг, погибли 11 человек. Об этом сегодня, 8 декабря, пишет местная газета Greater Kashmir со ссылкой на местные власти.

(сс) Dan Автобус

Дорожно-транспортное происшествие произошло в округе Пунч. Автобус следовал в Пунч из населенного пункта Лоран.

В результатет ДТП погибли 11 человек, 19 пассажиров получили ранения разной степени тяжести. Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.