Москва, 8 декабря, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко прооперирован в Италии после травмы, сообщает 8 декабря официальный сайт московской команды.

(сс) skeeze Операция

Как сообщает пресс-служба столичного «Спартака», операция успешно прошла 7 декабря в римской клинике «Вилла Стюарт».

«Игроку проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава», — говорится в официальном сообщении клуба.

Также сообщается, что на полное восстановление футболисту потребуется около полугода.

Отметим, Андрей Ещенко получил травму в матче московского «Спартака» с австрийской командой «Рапид» 29 ноября, в котором столичный клуб уступил со счетом 2:1.