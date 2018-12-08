Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прооперирован в Италии
Москва, 8 декабря, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко прооперирован в Италии после травмы, сообщает 8 декабря официальный сайт московской команды.
(сс) skeeze
Операция
Как сообщает пресс-служба столичного «Спартака», операция успешно прошла 7 декабря в римской клинике «Вилла Стюарт».
«Игроку проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава», — говорится в официальном сообщении клуба.
Также сообщается, что на полное восстановление футболисту потребуется около полугода.
Отметим, Андрей Ещенко получил травму в матче московского «Спартака» с австрийской командой «Рапид» 29 ноября, в котором столичный клуб уступил со счетом 2:1.