Пекин, 8 декабря, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Программное обеспечение для смартфонов китайской компании Xiaomi после обновления получило функцию определения степени загрязнения объектива камеры. Об этом сообщает GizChina.

(сс) Sham Hardy Упаковка из-под Xiaomi

Новая прошивка для смартфонов Xiaomi версии 8.12.6 оптимизирует работу смартфона Xiaomi Mi MIX 3, однако некоторые нововведения касаются и других моделей.

После обновления программного обеспечения у смартфонов Xiaomi появляется функция определения загрязнения экрана. Система порекомендует пользователям очистить объектив, когда пыль станет ухудшать качество снимков.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре агентство DxOMark Image Labs признало смартфон Xiaomi Mi MIX 3 одним из лучших среди мобильных устройств с одинарной камерой.