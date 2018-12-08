Обновление для Xiaomi подскажет, когда нужно протереть экран камеры
Пекин, 8 декабря, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Программное обеспечение для смартфонов китайской компании Xiaomi после обновления получило функцию определения степени загрязнения объектива камеры. Об этом сообщает GizChina.
(сс) Sham Hardy
Упаковка из-под Xiaomi
Новая прошивка для смартфонов Xiaomi версии 8.12.6 оптимизирует работу смартфона Xiaomi Mi MIX 3, однако некоторые нововведения касаются и других моделей.
После обновления программного обеспечения у смартфонов Xiaomi появляется функция определения загрязнения экрана. Система порекомендует пользователям очистить объектив, когда пыль станет ухудшать качество снимков.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре агентство DxOMark Image Labs признало смартфон Xiaomi Mi MIX 3 одним из лучших среди мобильных устройств с одинарной камерой.