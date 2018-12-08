Астана, 8 декабря, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Хоккейный клуб из Казахстана «Барыс» и защитник Константин Климонтов расторгли контракт, сообщает 8 декабря официальный сайт «Барыса».

Цитата из х/ф «Вне закона». Реж. Джим Джармуш. 1986. США Врозь

Сообщается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию. Соглашение сроком на один год было подписано между клубом и хоккеистом 13 сентября текущего года. В составе «Барыса» защитник провел в КХЛ 23 игры, в которых сделал одну результативную передачу.

Отметим, в апреле Климонтов, также по обоюдному согласию, расторг свое соглашение с челябинской командой «Трактор». В сезоне 2017/18 хоккеист провел 11 матчей в Кубке Гагарина и 6 в регулярном чемпионате и при этом не отметился никакими результативными действиями.