Череповец, Вологодская область, 8 декабря, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Хоккейная команда из Череповца «Северсталь» переиграла в овертайме хоккеистов команды «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 8 декабря «Советский спорт».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Гол!

Встреча проходила в Череповце. Счет открыли хозяева на 14-й минуте шайбой Вадима Кудако. Сравнять счет гостям удалось только на 57-й минуте голом Брендона Ипа.

В овертайме удача оказалась благосклонней к хозяевам и на 61-й минуте Владислав Кодола своей шайбой поставил в матче точку. Итоговый счет 2:1 в пользу череповчан.

Отметим, это четвертое поражение «Кульлунь» в последних пяти матчах КХЛ.