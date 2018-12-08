Виннипег, Канада, 8 декабря, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис» одержал победу с минимальным счетом над хоккеистами клуба «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 8 декабря Sport 24.

(сс) Sarah Connors Хоккеист «Сент-Луис Блюз»

Встреча проходила на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плейс» в Виннипеге. Единственную шайбу в матче забросил на 35-й минуте шведский нападающий «Сент-Луиса» Александр Стин. Итоговый счет 1:0 в пользу «Сент-Луиса».

Российские игроки «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барабашев результативными действиями в игре не отметились.

По итогам игры «Сент-Луис» с 24 очками находится на 13-м месте западной конференции, «Виннипег» — на 4-м с 36 очками.