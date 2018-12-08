Анкона, Италия, 8 декабря, 2018, 07:58 — ИА Регнум. В итальянском клубе, расположенном недалеко от города Анкона, во время рэп-концерта из-за давки погибли шесть человек, около 120 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня, 8 декабря, пишет газета Repubblica.

(сс) Free-Photos Концерт

В ходе концерта неизвестные распылили в клубе некий «едкий спрей», что спровоцировало панику. На выходе из клуба возникла давка.

В результате давки погибли шесть человек. Ещё 118 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое.

Всего в клубе находилось около тысячи человек.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.