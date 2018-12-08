Владивосток, 8 декабря, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) утверждает, что цены на красную икру в России снизились вдвое. Соответствующее заявление сделал сегодня, 8 декабря, глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Puschinka Красная икра

«Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых», — сказал Шестаков.

Он напомнил, что в текущем году в России поймали рекордные 675 тыс. тонн лососевых. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Шестаков считает, что это произошло благодаря в том числе тем усилиям, которые предпринимали органы рыбоохраны.

«Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в нынешнем году Россия получила рекордный улов тихоокеанских лососей — по итогам года добыча составила 677 тыс. тонн. Это почти в два раза больше, чем в минувшем году. Общий объем вылова рыбы в стране может превысить 5 млн тонн.