Ярославль, 8 декабря, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Артур Каюмов нанес удар в лицо одному из арбитров, которые обслуживали матч его команды с клубом «Йокерит», проходившем в рамках КХЛ, сообщает 8 декабря RT.

Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!» реж Борис Дежкин. 1964. СССР

Происшествие случилось вскоре после того как Каюмов применил грубый силовой прием в отношении защитника Йеспера Йенсена, в результате которого началась драка на льду с участием игроков обеих команд.

За свою выходку Каюмов получил большой штраф за удар в голову соперника и также штраф дисциплинарный, за контакт с судьей.

Отметим, матч КХЛ между командами «Локомотив» и «Йокерит» прошел вечером 7 декабря в Ярославле и закончился со счетом 3:0 в пользу финского клуба.