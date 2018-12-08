Москва, 8 декабря, 2018, 05:45 — ИА Регнум. На церемонии вручения премии Русского географического общества российский президент Владимир Путин рассказал о своей встрече с медведями, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин

Президент России вручил награду Игорю Спириденко, победившему в номинации «Лучшая экспедиция по России». Спириденко участвовал в экспедиции по эвакуации из таймырской тайги самолета Douglas C-47, который считается единственным уцелевшим самолетом на территории России, поставленным в годы Великой Отечественной войны в СССР по программе ленд-лиза.

«Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи; когда начали уже с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как‑то перемещаться, понимаете. А ребята жили там семь месяцев, рядом с ними совсем», — рассказал Путин.

Он также отметил мужество участников экспедиции Спириденко и подчеркнул, что такая работа позволяет «быть крепче изнутри». По мнению российского президента, это является одним из важных слагаемых национальной идентичности.

Путин заявил, что на таких примерах мужества должны воспитываться российские граждане всех поколений, а особенно — молодежь. Он обратился с призывом к деятелям культуры, чтобы они создавали больше контента, показывающего такие примеры мужества.