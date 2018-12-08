Вашингтон, 8 декабря, 2018, 05:26 — ИА Регнум. На должности постпреда США при ООН Хизер Науэрт намерена продвигать интересы США, заявила она в Twitter.

U.S. Department of State Хезер Науэрт

Комментируя заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Хизер — очень подходящая кандидатура и что он ждет, когда ее поставят на должность в ООН, Науэрт написала:

«С нетерпением жду возможности продвигать интересы американского народа в представительстве США в ООН, если назначение утвердят».

Напомним, Науэрт сменит на посту постпреда при ООН Никки Хейли — такое решение уже принято, как сказал американский президент Дональд Трамп. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео 7 декабря заявил, что хорошо знает Науэрт и одобряет выбор Трампа.