Киев, 8 декабря, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Инициатива ряда депутатов Верховной рады об обязательном осмотре у психиатра кандидатов в президенты будет рассмотрела на одном из заседаний, сообщает УНИАН.

Ляшко Олег

С такой инициативой выступила группа депутатов из Радикальной партии, в том числе Олег Ляшко и Игорь Мосийчук. Соответствующий законопроект, внесенный депутатами 7 декабря, уже зарегистрирован.

В случае его принятия украинским парламентом будут внесены изменения в закон «О выборах президента Украины». Зарегистрированные кандидаты в президенты должны будут принести справки от психиатра и нарколога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий президент Украины Петр Порошенко попал на видео, где он разглагольствовал в пьяном виде в публичном месте.

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