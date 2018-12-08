США, 8 декабря, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Врачи ветеринарной клиники университета штата Миссисипи продемонстрировали самого маленького теленка в мире из попадавших в лечебное учреждение на осмотр. Об этом представители университета сообщили на официальной странице Facebook вуза.

Цитата из м/ф «Корова». реж Александр Петров. 1989. СССР Теленок

Сообщается, что теленок Билли весит всего около 4,5 килограмм. Из-за небольшого роста и веса теленка хозяин опасался, что животное болеет. Однако осмотр показал, что теленок здоров.

https://www.facebook.com/MSUCVM1/posts/10156900289803792

Университет пообещал сообщать и в дальнейшем о судьбе этого животного.