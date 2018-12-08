София, 8 декабря, 2018, 04:25 — ИА Регнум. В украинской провокации в Керченском проливе были задействованы и другие страны, а не только Россия и Украина, заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью Болгарскому национальному телевидению.

Otvertka74 Цитата из видео Таран у Керченского моста. Много мата, извините.

По его словам, в произошедшем обострении между Россией и Украиной принимают участие и другие страны, в том числе и европейские.

«Европа не должна быть заложником украинских внутриполитических амбиций, а украинские моряки не должны за них платить», — подчеркнул он.

Радев добавил, что надеется на скорейшее завершение истории с инцидентом в Керченском проливе. Он считает, что никто не хочет милитаризации черноморского региона, тем более, что такая вероятность существует.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря глава МИД Германии Хайко Маас заявил о нежелании ФРГ вводить новые санкции против России за украинскую провокацию в Керченском проливе. Однако Маас добавил, что в Евросоюзе до сих пор нет единого мнения по этому вопросу.