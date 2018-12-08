Барселона, Испания, 8 декабря, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Колумбийская поп-исполнительница Шакира подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,5 млн евро в Испании. К такому выводу по результатам расследования пришла налоговая служба, сообщает газета El Pais.

suran2007 Шакира

Газета сообщает, что прокуратура уже готовит иск против Шакиры в ближайшее время. Согласно расследованию, певица не заплатила подоходный налог на имущество, когда проживала в Барселоне.

Отмечается, что Шакира проживала там с футболистом клуба «Барселона» Жераром Пике. По законам Испании, человек, проживающий на территории страны более полугода, автоматически становится налоговым резидентом. Таким образом, он должен платить налоги на все доходы, в том числе заработанные за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне неизвестные ограбили дом в Барселоне, в котором проживали певица Шакира и ее возлюбленный, футболист Жерар Пике. Грабители проникли в жилище ночью и похитили из него часы и драгоценности.