Москва, 8 декабря, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Прототип аэротакси, показанный в «Сколково» и улетевший в сугроб, выглядит как профанация, заявил 8 декабря председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«То, что взлетело в Сколково и упало в сугроб, выглядит не как аэротакси, а как профанация за 12 млн рублей. Гендиректор (у этого «чуда» есть гендиректор!) объяснил: неудача, мол, вызвана долгим ожиданием начала испытаний (?!). Взлети чудо техники раньше, упало бы в дальний сугроб», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в инновационном центре «Сколково» был представлен прототип аэротакси. На опубликованном видео прототип с трудом взлетает на небольшую высоту, пролетает несколько метров и падает в сугроб. Разработчики пока не могут назвать причину падения беспилотника.