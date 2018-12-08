Москва, 8 декабря, 2018, 03:00 — ИА Регнум. В ходе презентации прототипа аэротакси в инновационном центре «Сколково» беспилотник через несколько секунд после взлета улетел в сугроб. Видео с презентации опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Цитата из кф «Такси-2». Реж. Люк Бессон. 2000 год (Франция)

На опубликованных кадрах видно, как аппарат с трудом влетает, а затем, пролетев несколько метров, снижается и падает в сугроб. Разработчики аппарата пока не знают, что послужило причиной падения аппарата.

Отмечается, что разработчики располагают лишь одним прототипом, что затрудняет тестирование и получение нужных данных для разработки беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря американская компания Waymo объявила о запуске первого коммерческого сервиса беспилотных такси в США. На первых этапах сервис будет доступен лишь людям, принимающим участие в тестировании на добровольной основе. Отмечается, что сначала такси будет работать лишь в городе Финиксе штата Аризона.