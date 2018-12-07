Богота, 8 декабря, 2018, 02:55 — ИА Регнум. Белисарио Бетанкур Куартас, бывший президент Колумбии, умер в Боготе на 96-м году жизни, пишет El Universal.

Fernilas1980 Белисарио Бетанкур

Уточняется, что экс-президент умер в одной из клиник 7 декабря — на следующий день после госпитализации по линии нефрологии: как сообщается, у него были проблемы с почкой.

Напомним, Бетанкур находился на посту президента Колумбии с 7 августа 1982 по 7 августа 1986 года. Его сменил Вирхилио Барко Варгас (умер в 1997 году).