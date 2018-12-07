Милан, Италия, 8 декабря, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Принятое 7 декабря на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран ОБСЕ заявление о процессе приднестровского урегулирования в формате «5+2» «не учитывает сложившуюся за 28 лет конфликта объективную реальность и не отражает позицию Приднестровья как равноправной стороны переговоров». Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Молдавия и Приднестровье

В документе говорится о необходимости найти решение молдавско-приднестровского конфликта «с соблюдением суверенитета и территориальной целостности» Молдавии и с предоставлением особого статуса Приднестровью, который «гарантировал бы соблюдение неотъемлемых политических, экономических и социальных прав населения».

В МИД ПМР эти положения назвали «ритуальными компонентами», которые не оказывают влияния на переговорный процесс, поскольку демонстрируют «субъективное понимание параметров окончательного урегулирования конфликта».

«Исходим из того, что нормализация отношений между Приднестровьем и Республикой Молдова должна базироваться на принципах равноправия, взаимного уважения, добрососедства, учета демократически выраженной воли народа Приднестровья, а также на положениях Устава ООН, Хельсинского Заключительного акта и Консультативного заключения Международного Суда ООН в отношении современных прецедентов признания новейших государств», — заявили в МИД ПМР.

Там также обратили внимание на провокационные тезисы выступления в Милане главы МИД Молдавии Тудора Ульяновского в отношении миротворческой операции на Днестре и вопросов безопасности в целом. «Предпринятая атака на стабилизирующее российское миротворческое присутствие в Приднестровье противоречит достигнутым в переговорном процессе договоренностям, не имеет ничего общего с реальной заинтересованностью в сохранении мира и нормализации взаимоотношений между сторонами конфликта, а также дискредитирует одного из наиболее ответственных сопосредников в формате «5+2», — заявили в ведомстве.

В приднестровском МИДе призвали Молдавию отказаться от бесперспективных спекуляций по вопросам безопасности и сосредоточить усилия на исполнении принятых обязательств в рамках переговорного процесса.