Вашингтон, 8 декабря, 2018, 02:19 — ИА Регнум. Инвесторам, участвующим в сделках с подсанкционными российскими компаниями «Русал», En+, Евросибэнерго» и «Группа ГАЗ», дано еще дополнительное время на завершение всех операций, сообщили в американском минфине.

Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931

Срок на завершение сделок продлен до 21 января 2019 года. За это время инвесторы должны избавится от акций упомянутых компаний.

Напомним, санкции были введены в начале апреля 2018 года. После этого Вашингтон уже несколько раз продлял сроки для завершения сделок к «опальными» компаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе срок продлили до 23 октября, в октябре — до начала ноября. Условием снятия санкций с компаний американцы назвали уход подсанкционного бизнесмена Олега Дерипаски с ключевых ролей в этих фирмах.

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