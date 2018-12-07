Москва, 8 декабря, 2018, 01:31 — ИА Регнум. Принятое странами ОПЕК+ решение о сокращении нефтедобычи далось непросто, заявил Дмитрий Маринченко, глава отдела корпораций рейтингового агентства Fitch, пишет газета «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

По его словам, это решение сняло все противоречия между Россией, Саудовской Аравией и Ираном.

«Россия опять сыграла ключевую роль в посредничестве между Саудовской Аравией и Ираном», — заявил Маринченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Москва в рамках нового соглашения ОПЕК+ сократит добычу нефти на два процента по сравнению с уровнем октября 2018 года — до 228 тысяч баррелей в сутки.