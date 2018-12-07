Москва, 8 декабря, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Обвинения госдепа США в адрес России и Сирии по химической атаке в Алеппо подкреплены «точными данными», которые не заслуживают доверия, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

США ГосДеп

«Госдеп обвинил Россию и Сирию в химатаке на Алеппо в ноябре. У него, мол, есть точные данные. «Точные данные» были у США насчёт ОМУ в Ираке, лже-химатаки в Восточной Гуте, «агрессии» России против Грузии в 2008-м, когда Саакашвили уничтожал Цхинвал… Цена этим «данным» известна», — заявил сенатор.

Напомним, 7 декабря госдеп США заявил, что никакой химической атаки террористов в Алеппо не было, а все данные по ней были сфальсифицированы. По словам представителей госдепа, это было сделано с целью прикрыть применение слезоточивого газа правительством Сирии против местных жителей и спровоцировать отмену режима прекращения огня в зоне «Идлиб».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Министерство обороны РФ ответило на обвинения госдепа США о фальсификации информации о химатаках. Российское военное ведомство подчеркнуло, что располагает неопровержимыми доказательствами о совершении террористами химатаки в Алеппо 24 ноября. По словам представителей Минобороны РФ, США пытается помешать расследованию военного преступления и прикрыть террористов.