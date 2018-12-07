Москва, 8 декабря, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Художественный руководитель Театра Олега Табакова народный артист РФ Владимир Машков предложил создать театральный квартал рядом с театром на Сухаревской площади. Это предложение Машков сообщил журналистам.

Oiff.com.ua Владимир Машков

Он заявил, что хотел предложить столичным властям внести район, где располагается Театр Табакова в программу «Моя улица» для того, чтобы сделать театральный квартал. Если инициатива будет реализована, то театр можно будет посещать уже с утра — там планируется открыть кафе, а также проводить мастер-классы и экскурсии. Также Машков напомнил о своем предложении установить памятник «Атом солнца» на Сухаревской площади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официально Машков стал худруком театра в мае 2018 года. К работе на новой должности он приступил уже 23 апреля — спустя 40 дней со смерти Олега Табакова.