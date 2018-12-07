Уфа, 8 декабря, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Более 1 тыс. жителей Башкирии приняли участие в очном этапе Всероссийского правового (юридического) диктанта. В республике было организовано 12 площадок для участия в мероприятии, сообщили ИА REGNUM организаторы акции.

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В настоящее время этап диктанта в режиме онлайн еще продолжается на официальном портале акции — он будет завершен 10 декабря.

Диктант проходил в тестовой форме, задания были разделены на пять тематических блоков, которые затронули темы науки, финансов, медицины и социальной сферы. Результаты участникам акции в течение 10 дней будут разосланы на электронные почтовые ящики.

Правовой диктант призван выявить наиболее острые проблемы в сфере правовой грамотности россиян, дать возможность каждому желающему узнать свой уровень правовой грамотности. По итогам проекта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на существенное повышение уровня правовой грамотности граждан РФ.

Диктант организуется Ассоциацией юристов России, Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, акция проводится для повышения мотивации различных слоев населения в изучении права, популяризации Конституции Российской Федерации в год 25-летия принятия Основного закона государства. В итоге будет получена объективная информация об уровне правовой грамотности населения России.

Написать диктант может любой желающий в возрасте от 14 лет на бесплатной основе. Каждый участник получит именной сертификат об участии в диктанте, а также информационный материал по допущенным ошибкам.