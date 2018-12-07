Санкт-Петербург, 8 декабря, 2018, 00:58 — ИА Регнум. Свыше миллиона рублей похищены у посетительницы Эрмитажа жителем Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального управлении МВД РФ.

Питер Брейгель Старший. Мизантроп. 1568

Деньги украдены у гражданки Сальвадора, которая приехала в Санкт-Петербург на Генассамблею Международной автомобильной федерации. Инцидент произошел 4 декабря: после посещения музея гражданка Сальвадора обратилась в полицию, поскольку у нее пропала банковская карта из портмоне, а с карты пропали деньги — в размере более миллиона рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело (часть 4 статьи 158 УК РФ). В МВД сообщили о задержании подозреваемого — в Лужском районе (Ленинградской области). Позже стало известно, что подозреваемый — 40-летний безработный — арестован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Эрмитаже произошла еще одна кража. У женщины во время экскурсии украли портмоне с 29 тыс. рублей.