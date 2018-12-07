Вашингтон, 7 декабря, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Правительство Сирии и Россия оклеветали боевиков, обвинив их в химической атаке против жителей Алеппо с применением хлора, утверждает госдеп США в распространенном 7 декабря пресс-релизе.

reibai Цитадель Алеппо

По версии Вашингтона, никакой химической атаки 24 ноября 2018 года в Алеппо не было, а за нее было выдано применение сирийскими силовиками слезоточивого газа против местного населения.

«США решительно отвергают такое изложение фактов, располагая заслуживающей доверия информацией о том, что проправительственные войска, по-видимому, использовали 24 ноября в Алеппо слезоточивый газ против мирных жителей», — утверждается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства США.

Стоит отметить, что госдеп не указал, какой именно «заслуживающей доверия информацией» обусловлено мнение дипломатов США.

По версии госдепа, вся эта странная инсценировка понадобилась Дамаску и Москве для отмены режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

Кроме того, Вашингтон уверен, что сирийские власти могут «сфабриковать образцы и загрязнить эту зону» до начала расследования ОЗХО.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября боевики, контролирующие зону деэскалации «Идлиб», устроили обстрел жилых кварталов Алеппо снарядами с отравляющими веществами. В результате не менее 70 человек были госпитализированы с отравлением.