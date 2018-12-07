Москва, 7 декабря, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Двое высокопоставленных сотрудников МВД России задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 7 декабря сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По информации телеканала «Рен ТВ», задержаны начальник отделения управления «Ц» Главного управления собственной безопасности МВД России по Москве и начальник одного из отделов 4-й оперативно-разыскной части Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Москве.

Уточняется, что подозреваемые были задержаны в результате совместной операции ФСБ и ГУСБ МВД России.

Как передаёт «Интерфакс», полицейские подозреваются в получении взятки в размере 15 млн рублей за прекращение проверки, которую проводило столичное управление экономической безопасности.

Сообщается, что факту произошедшего возбуждено уголовное дело.