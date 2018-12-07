Ереван, 7 декабря, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Обвиняемый в узурпации власти экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован. Об этом сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Армении Марина Оганджанян.

azatutyun.am Роберт Кочарян

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Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян подтвердил, что по решению Апелляционного суда Армении второй президент республики Роберт Кочарян арестован.

По его сведениям, экс-президент находится в УИУ «Ереван-Кентрон» (подведомственный изолятор СНБ). На вопрос, посетил ли следователь Роберта Кочаряна, глава СНБ ответил, что не знает.

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В свою очередь, адвокат Кочаряна Айк Алумян проинформировал, что второй президент Армении решил отправиться в УИУ «Ереван-Кентрон», не дожидаясь, пока суд передаст свой вердикт следователю, а последний явится за экс-президентом.

Он также сообщил, что на сегодняшнем судебном заседании не было генпрокурора, Роберт Кочарян также не присутствовал на заседании. Говорят о представленных ходатайствах, Алумян отметил, что они связаны с обращением в Конституционный суд. «Суд не дал решения этим ходатайствам, предпочтя решить их при вынесении окончательного судебного акта. Мы пока его не получили и не знаем, какие решения были даны», — отметил он.