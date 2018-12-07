Москва, 7 декабря, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы направили в Конституционный суд запрос о соответствии пенсионной реформы основному закону страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря сообщили в КПРФ.

ИА Красная Весна Здание Конституционного суда России

Так, под обращением свои подписи поставили 98 парламентариев трех оппозиционных фракций Госдумы. От КПРФ документ подписали 43 депутата, от ЛДПР — 33, от «Справедливой России» — 21, к подписантам присоединился один независимый депутат.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил уверенность в том, что удастся собрать необходимые 90 подписей для обращения Конституционный суд.

«Мы продолжаем активно бороться, я уверен, что сама жизнь и наша воля торпедируют это решение, для этого созревают все условия», — уверен коммунист.

Отметим, что закон о пенсионной реформе вступит в силу с 1 января 2019 года. Предполагается повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс в обществе, в регионах прошли митинги.