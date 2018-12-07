В Северодонецке из-за гриппа отменили занятия в школах
Северодонецк, ЛНР, 7 декабря, 2018, 20:45 — ИА Регнум. С 10 декабря 2018 года в школах города Северодонецк, расположенного на временно подконтрольной Украине территории ЛНР, отменены занятия, сообщило 7 декабря информационное агентство УНН.
Решение было принято:
Карантин продлится ориентировочно до 16 декабря.
Напомним, из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Харьковской области были закрыты на карантин 30 школ, в ещё 16 заведениях карантин введён частично.
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По официальным данным, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на Украине меньше эпидемического порога на 2%, в то время как в ДНР этот показатель ниже в 2,4 раза.
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