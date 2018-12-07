Магнитогорск, Челябинская область, 7 декабря, 2018, 19:54 — ИА Регнум. В Челябинской области обезврежена группировка, занимавшаяся избиением людей по заказам в социальных сетях. Двое членов группы арестованы, ещё трое находятся под подпиской о невыезде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Цитата из к/ф «Заводной апельсин». реж Стэнли Кубрик. 1971. США Избиение

Все пятеро граждан проживают в Магнитогорске. Им вменяют несколько преступных эпизодов по фактам истязания и причинения средней тяжести вреда здоровью. Во многих случаях потерпевшие не заявляли о совершённых против них преступлениях. По сведениям прокуратуры, в основном жертвами становились «закладчики» наркотиков, которые не рассчитались с наркосбытчиками за проданные вещества.

Уголовное дело расследуют сотрудники полиции. 6 декабря двое молодых людей были арестованы на два месяца.