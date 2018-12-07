Москва, 7 декабря, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Главная причина американского давления на другие мировые державы заключается в попытке сохранить старую глобальную гегемонию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 декабря заявил советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Некоторые считают, что Вашингтон нас пытается сдерживать. На самом деле речь идёт о гибридной мировой войне, которая разворачивается на необычных для традиционных войн фронтах — информационно-когнитивный фронт, влияние на общественное сознание. Традиционный фронт применения военных сил не ушёл в прошлое — он применяется, но главным образом в карательных целях», — заявил Глазьев.

«Я убеждён, что целью для этой войны является не наше сдерживание. Главная задача тех, кто эту войну развязывает, заключается в сохранении глобальной гегемонии. Американская властвующая элита стремится сохранить глобальную гегемонию и не может смириться с появлением многополярного мира», — подчеркнул он.

По его мнению, наиболее адекватно изменение баланса сил в мире может объяснить так называемая теория технологических укладов. Согласно этой теории, каждая система управления, обеспечивающая воспроизводство экономики на определённом историческом этапе, рано или поздно достигает пределов в обеспечении эффективного экономического развития в рамках этой системы.

«Выход происходит социальной революцией или мировыми войнами. Мировыми войнами, которые возникают из-за того, что властвующая элита той страны, которая обеспечивала лидерство в прежнем мирохозяйственном укладе, исчерпавшем возможности своего развития, цепляется за свою гегемонию, за свои интересы. Властвующая элита пытается сохранить гегемонию путём развязывания мировой войны, рассматривая весь остальной мир как свою периферию. Чтобы удержать контроль над периферией, сталкивает между собой конкурентов, провоцируя сначала международные конфликты, а затем и мировые войны», — пояснил Глазьев.

При этом фактически эта война уже проиграна американцами в экономической сфере, указал эксперт. Китай 30 лет демонстрирует более высокие темпы развития, чем в западном центре воспроизводства мировой экономики.

«Не только в Китае, но и в Индии, в странах Индокитая и некоторых африканских странах мы видим взрывные темпы экономического развития, которые колеблются от 8 до 13% роста валового продукта и 15−20% роста инвестиций ежегодно», — добавил он.

В Москве 6−8 декабря проходит VIII Всероссийский конгресс политологов. В работе конгресса принимают участие около 1,2 тыс. политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира. Мероприятие посвящено выработке ответов на вызовы современной российской политики, а также укреплению контактов между учёными разных стран.