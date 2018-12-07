Париж, 7 декабря, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Марин Ле Пен и Маттео Сальвини намерены «развернуть ход истории» на ближайших выборах в Европарламент в мае 2019 года, сказала лидер французского «Национального объединения» в интервью Adnkronos в пятницу, 7 декабря.

Blandine Le Cain Марин Ле Пен на митинге «Национального фронта». 1 мая 2012 года

Ле Пен уклонилась от прямого ответа на вопрос, на какой процент голосов рассчитывают партнеры по альянсу сторонников национальных суверенитетов. По ее словам, целью является «перевернуть сложившееся положение сил в Европарламенте».

Ведущие политические партии в Европарламенте только формально делятся на «правых» и «левых», фактически же давно достигли компромисса на основе общей для них «религии федерализма» и голосуют по большинству вопросов одинаково, сказала Ле Пен.